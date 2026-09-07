Moda, Sabato De Sarno (ex Gucci) alla guida del lusso cinese di Icicle

Sabato De Sarno è il nuovo direttore creativo di Icicle © IPA
Una notizia che il mondo della moda stava aspettando, quella legata al futuro di Sabato De Sarno dopo la parentesi Gucci. Il designer napoletano, classe 1983, è stato nominato infatti nuovo direttore creativo di Icicle, brand di lusso cinese e marchio di punta del Gruppo Iccf, fondato a Shanghai nel 1997, con oltre 200 negozi nel mondo.
Moda e creatività, una nuova sfida per Sabato De Sarno
L'ex direttore creativo di Gucci supervisionerà le collezioni prêt-à-porter donna e uomo, accessori e occhiali e presenterà la sua prima collezione per l'autunno inverno 2027-2028. "Sin dalla fondazione di Icicle nel 1997, la nostra ambizione è sempre stata quella di riconnettere le persone alla natura attraverso una moda duratura - ha spiegato Ye Shouzeng, ceo e co-fondatore del brand -. Crediamo che questa visione possa realizzarsi solo unendo il talento creativo internazionale alle profonde radici culturali e alla forza industriale di Icicle in Cina. L'arrivo di Sabato segna un importante passo avanti in questa direzione".
"Sono sempre stato affascinato dal design che va oltre il prodotto finito, dalle origini delle materie prime fino all'artigianalità che le plasma - sono le parole di Sabato De Sarno -. Sono stato attratto da Icicle, dalla profonda sintonia tra i suoi principi e la mia filosofia creativa. L'armonia tra uomo e natura è un concetto che Icicle esplora da quasi trent'anni e che oggi ritengo più attuale che mai". Bénédicte Laloux, che dal 2013 ha svolto un ruolo centrale nella definizione dell'identità creativa della linea donna di Icicle e del Design Studio di Parigi, manterrà l'incarico di Design director della collezione sfilata donna, operando sotto la direzione creativa di Sabato De Sarno.