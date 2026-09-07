Moda, Sabato De Sarno (ex Gucci) alla guida del lusso cinese di Icicle

"Sono sempre stato affascinato dal design che va oltre il prodotto finito, dalle origini delle materie prime fino all'artigianalità che le plasma - sono le parole di Sabato De Sarno -. Sono stato attratto da Icicle, dalla profonda sintonia tra i suoi principi e la mia filosofia creativa. L'armonia tra uomo e natura è un concetto che Icicle esplora da quasi trent'anni e che oggi ritengo più attuale che mai". Bénédicte Laloux, che dal 2013 ha svolto un ruolo centrale nella definizione dell'identità creativa della linea donna di Icicle e del Design Studio di Parigi, manterrà l'incarico di Design director della collezione sfilata donna, operando sotto la direzione creativa di Sabato De Sarno.