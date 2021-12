Moda, non solo party: la collezione di Natale ispirata alla montagna

Perfetta sempre. Pensata per trascorrere il periodo delle Feste in casa ma anche outdoor. È ispirata alle vacanze in montagna una collezione moda speciale che unisce proposte da party e pratico abbigliamento sportivo. Abiti preziosi, con applicazioni di cristalli, pantaloni dal taglio sartoriale ma pure giacche a vento , maglioni tricot dalle trame divertenti e scarponi. Capi adatti a ogni occasione e attenti all'ambiente .

ANCHE PER L'OUTDOOR - La collezione Holiday 2021 di H&M è, infatti, prodotta con i materiali più sostenibili di sempre e, in parte, da fibre riciclate. Tra i capi chiave, abiti tricot a trecce, con le paillettes e lo scollo profondo, e il maglione nero con motivo fair-isle, dalle fantasie geometriche all’interno di fasce orizzontali. Dal fronte accessori, menzione speciale per le borse a tracolla, adatte a ogni momento della giornata, e gli occhiali da sole. Le scarpe, come gli stivali, sono anche loro al contempo funzionali e di tendenza. I colori? Toni morbidi, come il grigio argento, il blu, il nero. Irrinunciabile, dato il momento, un tocco di rosso.