Moda: Marco De Vincenzo lancia a Pitti la sua prima collezione uomo

Marco De Vincenzo torna a Pitti Uomo come Pitti Italics Special Event della prossima edizione, la numero 96, in programma dall’11 al 14 giugno. Riconosciuto come una delle voci più innovative del panorama fashion, il designer lancerà la sua prima collezione menswear . La collezione uomo Marco De Vincenzo SS2020 verrà presentata con una sfilata in calendario mercoledi 12 giugno.

“Nel 2016 sono stato invitato da Pitti come designer ospite per il ready-to-wear femminile”, racconta Marco De Vincenzo. “L’energia di quell’evento era stata talmente incredibile che mi ero ripromesso che ci sarei tornato per un debutto importante. La mia prima collezione uomo non poteva che essere presentata in un contesto simile, dove la gioia di fare questo mestiere si respira in ogni angolo della città”.