Moda donna, gambe in vista! Il ritorno della mini

Non proprio un dominio incontrastato ma una costante che si mantiene nel tempo, senza interruzioni. Mini e gonne sopra il ginocchio sono sempre in voga, soprattutto con l’arrivo della bella stagione. Più o meno aderenti, in denim o in pelle, a fantasie animalier o dall’allure bon ton, a pieghe o svasate, a trapezio o a portafoglio, trovano spazio in molteplici forme, sempre all’insegna della versatilità.