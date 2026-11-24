Una raggiante Melania Trump ha accolto a Washington l'arrivo dell'albero di Natale destinato ad adornare la Blue Room della Casa Bianca. Il maestoso abete del Colorado, alto cinque metri e mezzo e proveniente dal Wisconsin, è arrivato a destinazione trasportato come da tradizione su una carrozza trainata da cavalli. L'evento, che ha segnato l'inizio del periodo legato alle festività natalizie, ha visto la First Lady Usa in campo con un look a tema.