Melania Trump in cappotto rosso e tacchi a spillo per accogliere l'albero di Natale
La First Lady Usa ha dato il via alle festività natalizie con il tradizionale arrivo in carrozza del maestoso abete che andrà ad adornare la Blue Room
Il look con cui la First lady Usa Melania Trump ha accolto alla Casa Bianca l'arrivo dell'albero di Natale © Afp
Una raggiante Melania Trump ha accolto a Washington l'arrivo dell'albero di Natale destinato ad adornare la Blue Room della Casa Bianca. Il maestoso abete del Colorado, alto cinque metri e mezzo e proveniente dal Wisconsin, è arrivato a destinazione trasportato come da tradizione su una carrozza trainata da cavalli. L'evento, che ha segnato l'inizio del periodo legato alle festività natalizie, ha visto la First Lady Usa in campo con un look a tema.
Il look natalizio di Melania Trump per accogliere l'arrivo dell'albero di Natale alla Casa Bianca
La moglie del presidente Usa Donald Trump ha indossato per l'occasione un cappotto in lana lungo fino alle caviglie stretto da una cintura in vita a motivo check rosso e bianco, con bottoni coordinati. A catalizzare l'attenzione, le altissime décolleté con tacco a spillo su cui è abituata a muoversi con una certa dimestichezza. Un modello di pumps a punta, in pelle pitonata, anche queste rosse. E una curiosità: da un ingrandimento fotografico è emerso che la First lady calza il numero 40 e mezzo.
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La first lady Melania Trump posa accanto all'albero di Natale ufficiale della Casa Bianca per il 2026, al momento del suo arrivo