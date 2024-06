Gioielli: i "must have" classici e dal design senza tempo

Orecchini dalle linee dinamiche, a cerchio dai profili arrotondati, a goccia, a V. Anelli a fascia intrecciata, dalle forme sinuose e scultoree, che riproducono cuori. Bracciali rigidi e collane lunghe, perfetti anche da indossare insieme, in abbinamento per un look coordinato. È una collezione che combina design semplice e stili audaci, realizzata meticolosamente con materiali durevoli come l'argento sterling e la placcatura in oro 14 carati, completata da una lavorazione di alta qualità e da perle coltivate e trattate con sbiancamento e miglioramento della lucentezza.



L'ispirazione arriva dalla natura - Si chiama Essence, questa nuova serie di gioielli, già disponibile nei negozi e online, lanciata da Pandora. Ispirata dalla natura, si caratterizza per le forme e le linee fluide, da indossare tutti i giorni. "Vogliamo rappresentare l'idea di libertà, creando al tempo stesso modelli sensuali che invitano al tatto - spiegano Francesco Terzo e A. Filippo Ficarelli, SVP Creative Directors di Pandora -. La natura è stata un'importante fonte di ispirazione, ma abbiamo anche voluto prendere una direzione più specifica che tocca il Dna di Pandora". La storia di questo brand è iniziata con una piccola bottega orafa a Copenaghen (Danimarca) più di 40 anni fa. Oggi il marchio è presente in oltre cento Paesi e si impegna a essere leader nella sostenibilità: si rifornisce di argento e oro riciclati per tutti i suoi gioielli e si è prefissato di dimezzare le emissioni di gas serra in tutta la sua catena di valore entro il 2030.