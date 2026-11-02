Giacche utility, i modelli più amati da chi lavora all'aperto

"La cosa più bella è riuscire a entrare davvero nella vita quotidiana e autentica di persone che vivono in posti incredibili", spiega Michele Lupi, Men's collections visionary del Gruppo Tod's. Il viaggio questa volta inizia a Seattle, in uno storico cantiere navale fondato nel 1946. Qui il team di Fay Archive incontra Rob, meccanico, carpentiere e fixer. Si prosegue poi verso le San Juan Islands dove, a Friday Harbor, Chas, Kate e Allie raccontano il lavoro degli oyster farmers - gli allevatori di ostriche -, un mestiere fisico e delicato scandito dalle maree, dal freddo e dal continuo movimento tra acqua, pontili, reti e cassette di molluschi. La terza tappa è Orcas Island, dove Zachariah, fabbro e artista, è intento al lavoro nel suo laboratorio immerso tra gli alberi e il mare. Più a sud, lungo il Columbia River, l'incontro è con Luca, falegname e costruttore di kayak in legno e canvas. L'ultima tappa porta infine il piccolo gruppo tra le montagne dello Stato di Washington, seguendo Jocelyne nel suo lavoro di ricerca sul campo, a bordo di una motoslitta. Studia il wolverine, piccolo mammifero carnivoro della famiglia dei mustelidi, in un ambiente caratterizzato dalla neve e da condizioni estreme.