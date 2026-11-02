Giacche utility, i modelli più amati da chi lavora all'aperto

Fay Archive autunno inverno 2027 - Pacific Northwest: fabbro e artista, Zachariah al lavoro a Orcas Island (foto di James Mollison, courtesy of Fay Archive) © Ufficio stampa
L'amore per le giacche utility non conosce frontiere né latitudini. Tra workwear dressing e street style, abbigliamento outdoor che diventa urbano: è una moda che si mette alla prova incontrando e promuovendo a suoi "tester" delle persone vere, lavoratori che vivono a contatto con la natura in condizioni estreme. È così che prende forma il nuovo progetto di un brand simbolo del made in Italy, molto apprezzato per il suo statement, per l'eleganza non formale, per la cura, la ricerca, la tecnicità e la performance dei tessuti, per la durabilità dei suoi capi, il cui valore cresce nel tempo e che sono degli evergreen assoluti del guardaroba.
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Fay Archive autunno inverno 2027 - Pacific Northwest: meccanico e carpentiere, Rob al lavoro a Seattle (foto di James Mollison, courtesy of Fay Archive)
Le giacche utility più amate da chi lavora all'aperto
Lo scorso marzo Fay Archive ha intrapreso un nuovo viaggio di ricerca - il decimo -, questa volta nel Pacific Northwest americano, lungo un territorio fatto di foreste, coste frastagliate, isole, fiumi, cantieri navali e montagne ancora in parte selvagge. Un paesaggio "avventuroso e romantico", in cui la natura è parte integrante della vita quotidiana e il lavoro manuale conserva una forza autentica. Questo nuovo progetto segue cinque persone, scelte per il loro rapporto diretto con gli elementi, gli strumenti e il lavoro all'aperto. Sono i nuovi "tester" del brand: persone reali, incontrate nei luoghi in cui vivono e lavorano, che indossano i capi nel loro ambiente naturale. Il fotografo James Mollison ne segue i gesti, raccontando competenze pratiche costruite nel tempo e sul campo e ambienti in cui la funzionalità dell'abbigliamento diventa una necessità concreta. Giacche, gilet e outerwear diventano così compagni di lavoro e di vita, progettati per proteggere, accompagnare il movimento e resistere alle condizioni più diverse. >> Guarda il VIDEO
Un viaggio per raccontare le persone
"La cosa più bella è riuscire a entrare davvero nella vita quotidiana e autentica di persone che vivono in posti incredibili", spiega Michele Lupi, Men's collections visionary del Gruppo Tod's. Il viaggio questa volta inizia a Seattle, in uno storico cantiere navale fondato nel 1946. Qui il team di Fay Archive incontra Rob, meccanico, carpentiere e fixer. Si prosegue poi verso le San Juan Islands dove, a Friday Harbor, Chas, Kate e Allie raccontano il lavoro degli oyster farmers - gli allevatori di ostriche -, un mestiere fisico e delicato scandito dalle maree, dal freddo e dal continuo movimento tra acqua, pontili, reti e cassette di molluschi. La terza tappa è Orcas Island, dove Zachariah, fabbro e artista, è intento al lavoro nel suo laboratorio immerso tra gli alberi e il mare. Più a sud, lungo il Columbia River, l'incontro è con Luca, falegname e costruttore di kayak in legno e canvas. L'ultima tappa porta infine il piccolo gruppo tra le montagne dello Stato di Washington, seguendo Jocelyne nel suo lavoro di ricerca sul campo, a bordo di una motoslitta. Studia il wolverine, piccolo mammifero carnivoro della famiglia dei mustelidi, in un ambiente caratterizzato dalla neve e da condizioni estreme.
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Fay Archive autunno inverno 2027 - Pacific Northwest: falegname e costruttore di kayak, Luca nel suo laboratorio lungo il Columbia River (foto di James Mollison, courtesy of Fay Archive)
Non un'immagine dell'avventura ma la sua esperienza diretta
Da Seattle a Friday Harbor, da Orcas Island a Beacon Rock, il viaggio nel Pacific Northwest racconta persone che costruiscono, lavorano ed esplorano in costante rapporto con la natura. È qui che il brand ritrova la propria vocazione: un guardaroba nato per durare, proteggere e accompagnare chi vive davvero all'aperto.
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Fay Archive autunno inverno 2027 - Pacific Northwest: Jocelyne a bordo di una motoslitta sulle montagne dello Stato di Washington, alla ricerca del wolverine (foto di James Mollison, courtesy of Fay Archive)