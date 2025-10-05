Logo Tgcom24
1 di 29
© IPA | Valentino, collezione primavera estate 2026
OMAGGIO A PASOLINI

Valentino, "Fireflies": i best look della sfilata alla Paris Fashion Week

Si chiama “Lucciole", la collezione per la primavera estate 2026 di Alessandro Michele. Al centro, la ricerca della luce per uscire da un momento buio

05 Ott 2025 - 21:27
29 foto
valentino
look
sfilata

