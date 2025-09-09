Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Lifestyle
Moda
1 di 9
© Ufficio stampa | Sharon Stone per Antonio Marras autunno inverno 2025
© Ufficio stampa | Sharon Stone per Antonio Marras autunno inverno 2025
© Ufficio stampa | Sharon Stone per Antonio Marras autunno inverno 2025

© Ufficio stampa | Sharon Stone per Antonio Marras autunno inverno 2025

© Ufficio stampa | Sharon Stone per Antonio Marras autunno inverno 2025

INTERPRETE SPECIALE

Moda: Sharon Stone per Antonio Marras autunno inverno 2025

Musa, attrice geniale, artista poliedrica e amante della bellezza: la star testimonial della campagna pubblicitaria ambientata ad Alghero

09 Set 2025 - 19:56
9 foto
sharon stone
antonio marras

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri