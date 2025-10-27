Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Lifestyle
Moda
1 di 19
© Catwalk Pictures | La Napoleon Jacket: Alexander McQueen SS26
© Catwalk Pictures | La Napoleon Jacket: Alexander McQueen SS26
© Catwalk Pictures | La Napoleon Jacket: Alexander McQueen SS26

© Catwalk Pictures | La Napoleon Jacket: Alexander McQueen SS26

© Catwalk Pictures | La Napoleon Jacket: Alexander McQueen SS26

UN TREND GLOBALE

Moda, la "Napoleon Jacket": il grande ritorno della giacca militare

Rimandi al passato e nuove interpretazioni di un "cult" del guardaroba protagonista anche dalle ultime sfilate

27 Ott 2025 - 19:35
19 foto
napoleon
giacca