© IPA | Il ritorno delle piume: Lila Moss
GLAMOUR E SOFISTICATE

Moda, il ritorno delle piume tra sfilate e red carpet

Eteree e leggere, eleganti e dall'allure rétro, potrebbero essere il primo trend forte del 2026 

16 Dic 2025 - 19:38
20 foto
moda
piume