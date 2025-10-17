Logo Tgcom24
Lifestyle
Moda
© Afp | Julia Roberts in cravatta alla conferenza stampa di presentazione del film "After the Hunt" a New York
DALLE SFILATE AI RED CARPET

La cravatta, Julia Roberts e le altre star: come indossare un "evergreen"

Protagonista delle passerelle, amatissima dalle celebs: associata al "power dressing", è uno dei trend forti di questo 2025 

17 Ott 2025 - 16:33
cravatta
julia roberts
star