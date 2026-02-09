1 di 21
© Ufficio stampa | Ken nel 1961 con Barbie
FENOMENO PLANETARIO

L'evoluzione dei look di Ken, icona fashion con (e senza) Barbie

Compie 65 anni il personaggio da sempre accanto alla bambola più amata nel mondo. Talento poliedrico, oggi è trendsetter e talent

09 Feb 2026 - 23:23
ken
barbie
stile