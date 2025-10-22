Logo Tgcom24
© Catwalk Pictures | Giacche di pelle autunno 2025: Zimmermann
© Catwalk Pictures | Giacche di pelle autunno 2025: Zimmermann
© Catwalk Pictures | Giacche di pelle autunno 2025: Zimmermann

© Catwalk Pictures | Giacche di pelle autunno 2025: Zimmermann

© Catwalk Pictures | Giacche di pelle autunno 2025: Zimmermann

"MUST HAVE" DI STAGIONE

Giacche di pelle autunno 2025: le ispirazioni dalle sfilate

Anticipate dalle passerelle, in versione extra long, micro o bomber oversize, sono versatili, facili da abbinare e donano a tutte

22 Ott 2025 - 23:11
giacche
pelle
autunno