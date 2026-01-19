Logo Tgcom24
© Catwalk Pictures | Prada, collezione uomo autunno inverno 2026-2027
© Catwalk Pictures | Prada, collezione uomo autunno inverno 2026-2027
© Catwalk Pictures | Prada, collezione uomo autunno inverno 2026-2027

© Catwalk Pictures | Prada, collezione uomo autunno inverno 2026-2027

© Catwalk Pictures | Prada, collezione uomo autunno inverno 2026-2027

LE TENDENZE IN ARRIVO

Fashion Week, Prada: i best look della sfilata uomo autunno inverno 2026-2027

Polsini allungati che fuoriescono da trench e cappotti dalla linea sottile e allungata, mantelline e cappelli schiacciati attaccati ai capispalla

19 Gen 2026 - 06:57
fashion week
prada
sfilata