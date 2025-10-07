© Catwalk Pictures | Effetto nudo, il trend più audace dalle sfilate di Parigi: un look di Valentino
© Catwalk Pictures | Effetto nudo, il trend più audace dalle sfilate di Parigi: un look di Valentino
© Catwalk Pictures | Effetto nudo, il trend più audace dalle sfilate di Parigi: un look di Valentino
© Catwalk Pictures | Effetto nudo, il trend più audace dalle sfilate di Parigi: un look di Valentino
Tra trasparenze, tagli “cut out”, biancheria intima a vista e sottovesti sarà una primavera 2026 all'insegna della sensualità
Commenti (0)