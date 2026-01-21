Logo Tgcom24
Dior, collezione uomo autunno inverno 2026 by Jonathan Anderson
© Afp | Dior, collezione uomo autunno inverno 2026 by Jonathan Anderson
© Afp | Dior, collezione uomo autunno inverno 2026 by Jonathan Anderson

© Afp | Dior, collezione uomo autunno inverno 2026 by Jonathan Anderson

© Afp | Dior, collezione uomo autunno inverno 2026 by Jonathan Anderson

PARIS FASHION WEEK

Dior, i best look della seconda collezione uomo di Jonathan Anderson

Un racconto dell’atto del vestire d’istinto, gesto liberatorio che permette di spaziare e rappresentarsi senza vincoli

21 Gen 2026 - 19:38
16 foto
dior
look