1 di 31
© Ufficio stampa | Chanel, i look della collezione Métiers d'art 2026 (copyright Chanel)
VIBRANTE E ALLEGRA

Chanel, i best look della sfilata Métiers d'art 2026 a New York

La prima collezione dedicata alle collaborazioni di eccellenza della maison presentata dal direttore artistico Matthieu Blazy

03 Dic 2025 - 16:33
31 foto
chanel
sfilata
new york