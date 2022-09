08 settembre 2022 00:00

Back to school: una collezione di calze dedicata a Harry Potter

Con l'arrivo di settembre e la ripresa dell'anno scolastico, Calzedonia lancia una collezione di calzetteria dedicata ad Harry Potter, il maghetto più famoso al mondo. Dettagli college ispirati alle tipiche divise scolastiche britanniche, piccole miniature dei protagonisti più amati della saga in versione cartoon, fantasie all-over a tema e stemmi araldici. Un tocco di magia in pendant per tutta la famiglia.