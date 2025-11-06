Logo Tgcom24
© IPA | Anok Yai a Los Angeles all'inaugurazione della mostra Swarovski Masters of Light
UNA NUOVA REGINA

Anok Yai modella dell'anno 2025: i look tra sfilate e red carpet

Genitori del Sud Sudan, cresciuta negli Usa. Per il British Fashion Council ha ridefinito gli standard di bellezza e ispira la prossima generazione

06 Nov 2025 - 00:47
