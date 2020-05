Festa della mamma 2020: casual, chic o sportiva? I regali perfetti

Ce n’è una sola e, secondo un antico proverbio yiddish, è stata creata perché “Dio non poteva essere dappertutto”. In una vecchia battuta, Woody Allen ha detto anche che la differenza tra la sua e un terrorista è che col terrorista si può trattare. Ricorre domenica 10 maggio la Festa della mamma , la giornata per celebrare la ‘Special One’, la donna più importante al mondo. Romantica, casual, fashion, business, sportiva, super chic o miglior amica: che tipo è la vostra?

FIORI, COLORI E ALTRE ISPIRAZIONI - Quest’anno la Giornata dedicata alla mamma cade in un periodo particolare, tra la fine del lockdown e i primi giorni della cosiddetta Fase 2, in cui gradualmente stiamo a poco a poco riprendendo in mano i fili della nostra vita a dir poco scombussolata dalla pandemia di coronavirus. Come fare, quindi, per festeggiarla e dedicarle un pensiero in questo momento così delicato? La Rete, senza dubbio: offre una miriade di spunti per un regalo da ordinare online, riuscendo anche ad ovviare alla chiusura dei negozi. In attesa di tornare insieme a fare shopping, spazio anche ai ‘last minute’, ispirati alle passioni, al tempo libero e alla bella stagione finalmente arrivata.