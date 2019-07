Fendi, l’omaggio a Karl Lagerfeld davanti alla meraviglia di Roma

La più lunga relazione mai esistita tra un couturier e una maison. Sono stati 54 i look, tanti quanti gli anni che hanno legato Karl Lagerfeld a Fendi, quelli che hanno sfilato a Roma, al Tempio di Venere al Palatino, dove la leggenda vuole sia stata fondata la Città eterna. È stata presentata offrendo un insuperabile sguardo sul Colosseo la collezione Couture donna per il prossimo autunno-inverno. Si chiama ‘The Dawn of Romanity’ (l’alba della romanità) e, come per l’uomo, ha preso ispirazione anche dalla natura…