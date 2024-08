Estate e sport: come scegliere gli occhiali da portare in vacanza

Quando si pratica uno sport, la scelta di una montatura appropriata è molto importante: in quasi tutti i casi, la forma avvolgente è la migliore soluzione, perché aiuta a bloccare i riflessi di luce che potrebbero colpire gli occhi lateralmente o dal basso. Per sport intensi che richiedono occhiali ancora più aderenti e stabili, può essere utile l’utilizzo di una fascetta regolabile, naselli in gomma o estremità delle stanghette antiscivolo. Inoltre, molti modelli di occhiali per sport acquatici sono dotati di una montatura galleggiante appositamente progettata per assicurare che rimangano sempre in superficie anche in caso di caduta in acqua.



4. Usare occhialini da nuoto - Indossare gli occhialini quando si praticano attività in acqua, come il nuoto, assicura una serie di vantaggi, tra cui la protezione degli occhi da cloro o acqua salata, ma anche da eventuali batteri presenti in mare o in piscina. Vi sono però delle accortezze da adottare: è fondamentale scegliere modelli con una vestibilità aderente a tutto tondo, affinché l’acqua non penetri neanche durante le attività più intense. Le fascette regolabili sono la chiave per ottenere un comfort ottimale, consentendo di cambiare l’aderenza degli occhiali a seconda delle esigenze. Per chi necessita di lenti a contatto bisogna ricordare che qualsiasi sia la tipologia usata normalmente fuori dall’acqua, quando si entra in piscina o al mare è raccomandato utilizzare solo quelle usa e getta: l’acqua di piscine, laghi e mare potrebbe infatti contaminare il film lacrimale per cui è meglio toglierle subito dopo l'uso.



5. Manutenzione e cura degli occhiali - L’ultimo aspetto da tenere in considerazione è la cura degli occhiali. In estate, infatti, con l’aumento delle temperature o il rischio elevato che entrino a contatto con sabbia e crema, occorre pulire spesso le lenti con accortezza, prestando particolare attenzione a non lasciarli mai sotto il sole diretto o per lungo tempo sul cruscotto dell’auto. Per una buona pulizia delle lenti è consigliabile utilizzare sempre un panno in microfibra o le salviettine monouso, appositamente sviluppate per pulire senza graffiare.