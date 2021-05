David di Donatello 2021: cravatta o papillon? Ecco come sceglierli

David di Donatello 2021: cravatta o papillon? I look di attori e registi David di Donatello 2021 | Pietro Castellitto in Dior by Kim Jones Ufficio stampa 1 di 11 David di Donatello 2021 | Pierfrancesco Favino Ansa 2 di 11 David di Donatello 2021 | Elio Germano Ansa 3 di 11 David di Donatello 2021 | Kim Rossi Stuart Ansa 4 di 11 David di Donatello 2021 | Massimo Cantini Parrini Ansa 5 di 11 David di Donatello 2021 | Carlo Conti Ansa 6 di 11 David di Donatello 2021 | Né cravatta, né papillon per Valerio Mastandrea Ansa 7 di 11 David di Donatello 2021 | Né cravatta, né papillon per Diego Abadantuono Ansa 8 di 11 David di Donatello 2021 | Né cravatta, né papillon e una t-shirt al posto della camicia per Alex Infascelli Ansa 9 di 11 David di Donatello 2021 | Stefano Fresi Ansa 10 di 11 David di Donatello 2021 | Silvio Orlando Ansa 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

Sono entrambi simboli di uno stile formale. Ricercato il primo, indispensabile per completare un abito maschile la seconda. Parliamo del papillon (o cravattino) e della cravatta, due accessori irrinunciabili per rifinire smoking e look per le occasioni più importanti ed esclusive, come cerimonie e serate di gala. Nel corso di quella dedicata ai David di Donatello 2021, i premi del cinema italiano, Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Elio Germano e tanti altri loro colleghi attori e registi ne hanno sostanzialmente decretato una vittoria ex aequo. Proviamo allora a vedere quando preferire uno e quando l’altra…