Giornata internazionale della cravatta: come fare nodi perfetti

Quintessenza dello stile maschile (ma non solo), quanti sono i modi per annodare una cravatta? Oltre 100mila. Per l’esattezza: 177.147, secondo il matematico svedese Mikael Vejdemo-Johansson, che li ha elaborati grazie a teorie logiche e modelli matematici. Ha persino creato un generatore online di nodi random, realizzato in base alle sue regole. Proviamo, perciò, a ripassare almeno i più comuni, che sono principalmente quattro: semplice, piccolo, Windsor e mezzo Windsor.



IL NODO SEMPLICE - È quello adatto a tutte le occasioni, a tutte le camicie, a tutti i colli. Perfetto per un look casual, il nodo semplice è un grande classico: il più facile, moderno e giovanile. A forma conica, stretto con le cravatte fini e largo con quelle più spesse, è adatto a uomini alti e di media altezza.



IL NODO PICCOLO - Elegante e raffinato, il nodo piccolo si sposa bene con i colletti stretti e le cravatte molto spesse. Di misura contenuta, è consigliato per quelle in seta e che non pesino oltre 70 grammi, perché le sciupa parecchio. Perciò attenzione quando si stringe.



IL NODO WINDSOR - È considerato, tra tutti, il più elegante. Triangolare, simmetrico, è il nodo delle grandi occasioni e deve il nome al Duca di Windsor (anche se, pare, non lo abbia usato, preferendogli un altro molto simile). Prendendo spazio, è consigliato per colletti ben aperti e alla francese e con cravatte piuttosto lunghe.



IL NODO MEZZO-WINDSOR - Come suggerisce il nome, il nodo mezzo Windsor è una variante di quello Windsor. Più semplice da fare, perché richiede meno passaggi, è indicato per celebrazioni e occasioni formali ma si porta bene anche tutti i giorni. Di forma triangolare, va bene con cravatte fini.



Nella foto, l'attore statunitense Jeremy Allen White