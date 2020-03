Coronavirus, dalla Fondazione Thun 100mila euro e una raccolta fondi

Un impegno prezioso e concreto per potenziare le strutture ospedaliere e i reparti di terapia intensiva che stanno fronteggiando l’emergenza coronavirus. La Fondazione Lene Thun Onlus, da anni impegnata nel regalare sorrisi ai bambini delle oncologie pediatriche offrendo un servizio permanente di terapia ricreativa attraverso la modellazione della ceramica, ha deciso di donare 100mila euro e lanciare una raccolta fondi straordinaria , per sostenere l’immane sforzo dei medici, degli infermieri e di tutto il personale sanitario specialistico costantemente impegnato, e in prima linea, nella lotta contro il Covid-19.

L'IMPEGNO PER UNO SFORZO COMUNE - “Ora più che mai c’è bisogno di aiutare le nostre strutture sanitarie intensificando il servizio da una parte e, dall’altra, dando respiro al sistema – ha spiegato Peter Thun, presidente di Thun Spa –. La nostra salute è il bene più prezioso che esista e dobbiamo impegnarci tutti in uno sforzo comune affinché venga tutelata a tutti i livelli. Non possiamo rimanere indifferenti a questa situazione”. La Fondazione ha perciò deciso di impegnarsi direttamente e devolvere 100mila euro dei propri fondi, oltre a quelli che verranno raccolti attraverso la sua campagna di crowdfunding dal nome forte ed evocativo: #INOSTRIANGELI, riferito a coloro che ogni giorno operano in campo medico contro il coronavirus.



COME DONARE – Per contribuire alla raccolta fondi a favore delle strutture ospedaliere in maggior emergenza sanitaria, è possibile effettuare una donazione tramite carta di credito direttamente dalla piattaforma GoFundMe, a partire da un minimo di 5 euro. È inoltre possibile contribuire attraverso un bonifico bancario, intestato a Fondazione Contessa Lene Thun Onlus, IBAN: IT07B 03493 11600 000300046906, specificando nella causale #INOSTRIANGELI