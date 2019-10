Col reggiseno si balla il twist: l’intimo tra seduzione e comodità

L’underwear perfetto è quello in grado di valorizzare le forme ed esaltare la femminilità . Ma sentirsi sicure del proprio fascino non può trascendere da una sensazione di benessere e comodità. Lo hanno capito i brand di biancheria intima, sempre più orientati verso proposte in grado di esaudire il desiderio tutto femminile di sentirsi sexy e desiderate ma senza che questo pregiudichi il giusto comfort e la vestibilità.

UN ‘RITUALE’ TUTTO FEMMINILE - È questo anche uno degli obiettivi di uno dei più noti marchi di intimo e underwear italiani, Intimissimi, che ha lanciato la campagna ‘Bra Twist’, con una coreografa d’eccezione: l’attrice statunitense Sarah Jessica Parker, amatissima protagonista della serie tv cult ‘Sex and the City’. Dalla sistemazione delle spalline, all’allacciatura, fino alla sistemazione delle coppe: cinque mini-clip interpretate dalla star raccontano un rituale armonico e familiare per ogni donna, fluido come fosse un ballo, un ‘twist’ appunto. Il tutto per arrivare alla scelta del modello più adatto a ogni fisicità e in grado di interpretare la personalità di ciascuna.