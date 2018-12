Cinture, accessori ‘rivoluzionari’: le proposte per sceglierle

Alte o sottili, in pelle o in vinile, di tessuto o in metallo, con la fibbia o semplicemente annodate. Le cinture rifiniscono il look e conferiscono quel tocco in più, grazie anche al gusto personale e alla capacità di saper scegliere l’accessorio giusto in grado di creare un dialogo armonico tra i vari elementi indossati. Le proposte e i modelli per questa stagione sono vari e molteplici, dunque estremamente versatili e adatti a ogni tipo di outfit.