Caldo record, come vestirsi per sopportarlo e affrontarlo con stile

L' ondata di caldo che sta interessando da ormai diversi giorni tutta l'Italia non accenna a diminuire e, anzi, promette picchi ancora più elevati nei prossimi giorni. Come fare per affrontarlo al meglio? Anche scegliere in maniera più consapevole ed oculata il proprio abbigliamento può avere la sua importanza. Sempre senza rinunciare allo stile.

COSA EVITARE

capire come non vestire

il nero

i colori scuri

infradito in cuoio

- Innanzitutto, potrebbe essere utile. È preferibile, infatti, lasciare nell'armadio abiti elasticizzati, attillati, fascianti. Costringono e non lasciano respirare il corpo. Allo stop anchee, in generale,: sì al bianco, alle nuance chiare e delicate, ai toni pastello . Da tenere da parte anche i tacchi alti: calzature più comode favoriscono una migliore circolazione. Molto "cool" anche

SU COSA PUNTARE

filati naturali

termoregolatori

la biancheria intima

occhiali da sole

ventaglio

- Altra dritta utile, è quella di prediligere capi di abbigliamento realizzati in, che permettono la traspirazione e sono. Sì, quindi, al lino, al cotone, alla seta. Se non trattati e privi di stampe, sono anche anallergici: dettaglio non di poco conto, soprattutto quando si soffre di arrossamenti. Lo stesso discorso vale per, che deve lasciare respirare il più possibile la cute. Inoltre, non dimenticate di proteggere gli occhi dalla luce solare forte: mai dimenticare, quindi, un buon paio di. E, last but not least, il. Considerato (erroneamente) un accessorio esclusivamente rétro, appannaggio di anziane signore, è invece in grande spolvero in questa estate 2022 e gettonatissimo soprattutto nelle versioni vintage e deluxe.