Brutto tempo? Se l'umore va giù, è il momento dell’abito a fiori

Pioggia, freddo e il buio che ormai arriva presto. Con il grigiore là fuori, l'umore inevitabilmente tende ad andare in picchiata: del resto, si è tutti un po' metereopatici, lo sostiene anche la scienza. Una mano ad affrontare anche la più uggiosa delle giornate può darla allora il guardaroba. Mai come in questo periodo, infatti, un abito a fiori può essere la soluzione. Le fantasie floreali rallegrano e donano vivacità. Le ama tantissimo anche un'icona indiscussa in fatto di stile come Kate Middleton. Non per niente sono tra i trend più forti della moda autunno-inverno, come si è visto anche sulle passerelle, inesauribili fonti di ispirazione...