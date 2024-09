Valentino di Alessandro Michele: com’è andata la sfilata a Parigi

Bluse romantiche e abiti ad A, fiocchi e volant, pois, collant e guanti di pizzo, gorgiere fatte di rouches, occhiali, cinturine, foulard indossati come copricapi. Una moda di rievocazioni anni Sessanta e Settanta, accenni bohémienne, romanticismo, atmosfere oniriche e fiabesche. Una collezione ricca, forse più vicina al mondo della haute couture più che al prêt-à-porter, per raccontare il senso della bellezza. "La bellezza può costituire un rimedio all'angoscia che si genera di fronte alla natura caduca e indeterminata del nostro destino - si legge in alcuni passaggi delle note in sala -. Tutt'altro che fugace e inconsistente, è infatti in grado di produrre conforto e di accoglierci in un abbraccio che conserva il calore dei corpi. La sua è una funzione riparatrice: culla la fragilità e cicatrizza il disordine del reale”.