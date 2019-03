13 marzo 2019 05:00 Margarita. Collezioni beachwear per la Donna Vera Le creazioni mare dell’azienda veneta esaltano la femminilità sinuosa delle donne italiane in un perfetto equilibrio tra comfort e eleganza

In Veneto, nel Parco del Delta del Po, sorge lo stabilimento che produce i capi mare firmati Margarita: collezioni beachwear 100% Made in Italy, pensate per esaltare la bellezza del fisico mediterraneo, garantendo qualità, comfort e massima eleganza. Bikini, costumi interi, parei, caftani ed accessori moda, come borse per la spiaggia e fasce per capelli, che possono contare su una trentennale esperienza nella produzione di swimwear, intimo e corsetteria, per i più prestigiosi marchi italiani. Al timone di questa solida azienda di famiglia troviamo oggi la seconda generazione: Erika e Simone Finotello, che custodiscono e rinnovano la preziosa eredità del padre, titolare e fondatore del brand.

E, se queste splendide giornate di sole, che anticipano la bella stagione, ci hanno subito portate a sognare le acque cristalline dei mari lontani, i capi beachwear Margarita, con i loro colori vivaci, le stampe esotiche e i dattagli sfiziosi, seducono immediatamente la nostra fantasia, accompagnandoci in vacanza con la mente su quell’isola incontaminata del Venezuela da cui tutto ha avuto origine…



Chi sono Erika e Simone Finotello? Quali sono le vostre origini e qual è stato il vostro percorso di formazione?

Abbiamo rispettivamente 29 e 39 anni e lavoriamo da diversi anni nell’azienda di famiglia, fondata da nostro padre. Erika è laureata dal 2012, ha una formazione da modellista e si occupa principalmente dell’area stile dell’azienda. Simone, invece, avendo una laurea in economia, gestisce la parte amministrativa, oltre al rapporto con clienti e fornitori.



Quando e com’è nato il brand Margarita? Come mai la scelta di questo nome?

Il brand Margarita è nato nel 1997 dall’idea di nostro padre che è stato per moltissimi anni Direttore Commerciale di una grande azienda del settore. Nel ’94 ha deciso di lasciare il suo incarico per iniziare una nuova avventura in autonomia ed ha subito acquistato un terreno dove è stata edificata l’attuale sede dell’azienda. Per quanto riguarda il nome del brand, si è lasciato ispirare da alcuni racconti di amici in vacanza sull’Isla Margarita in Venezuela. La scelta quindi è stata fatta in onore a questa perla dei Caraibi, terra di mare e sole.



Come mai i costumi? Cosa rappresenta per voi questo indumento?

Un po’ di lungimiranza e un pizzico di fortuna hanno spinto nostro padre a dedicarsi proprio ai costumi da bagno, che nel corso degli anni sarebbero diventati sempre più un vero e proprio capo d’abbigliamento, al passo con mode tendenze, come è stato poi confermato dalle ricerche di mercato. Inoltre amiamo il mare, il sole e l’estate…quale capo migliore se non il costume da bagno?



Quali sono le caratteristiche che contraddistinguono lo stile delle vostre collezioni?

L’idea è quella di realizzare capi che siano allo stesso tempo emblema di classe e raffinatezza, ideali per vestire una Signora, giovane e vitale, che voglia distinguersi con un prodotto ricercato. C’è grande impegno nella scelta dei materiali e degli accessori e siamo certi che tutto questo venga apprezzato dalle nostre clienti. Siamo comunque sempre disponibili a raccogliere spunti e idee per lo sviluppo di nuovi prodotti: ascoltare le esigenze del nostro pubblico femminile si rivela sempre una strategia vincente!



La vostra linea beachwear tiene conto delle esigenze dei fisici più mediterranei, prevedendo dei bellissimi modelli dedicati alle donne curvy. Come si è sviluppata questa idea?

Per le donne italiane il décolleté prosperoso è motivo di vanto e per questo serve un prodotto che possa valorizzarlo. Non a caso ci occupiamo di coppe differenziate B-C-D-E-F. Inoltre i nostri bikini sono componibili: totale liberà di scelta tra il modello di reggiseno che meglio veste il proprio corpo e lo slip da abbinare!