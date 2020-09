Le DuDù. Scarpe preziose e sofisticate per la donna romantico-metropolitana di oggi 

Le DuDù , brand di scarpe seducenti e stilose, nasce dalla creatività di Enrica Simonazzi . Nel 2013, la talentuosa designer introduce sul mercato vezzose clip decorative per calzature in grado di personalizzare con un graffiante tocco di originalità, romantico e glamour al tempo stesso, l’outfit della giornata; nel 2017 segue il lancio della prima capsule collection di scarpe vere e proprie: pochi modelli di altissima qualità artigianale, realizzati con materiali di massimo pregio, 100% Made in Italy.

Morbidi velluti, stampe animalier in pregiato cavallino, lana bouclé, soffici nappe e pelle laminata impreziosiscono décolleté, sandali e tronchetti.

Colori vitaminici a contrasto e dettagli unici rifiniscono lo stile senza tempo di queste calzature da favola, capaci di conciliare ricercatezza e comodità.

La donna Le DuDù è la moderna eroina metropolitana, impegnata nelle mille occupazioni del vivere quotidiano, divisa tra famiglia e lavoro, senza però mai rinunciare alla propria elegante femminilità, a partire dalle scarpe che la accompagnano, passo dopo passo, lungo tutta la giornata.



Chi è Enrica Simonazzi? Quali sono le tue origini e qual è stato il tuo percorso di formazione?

Sono nata in una famiglia con una forte propensione per le discipline artistiche, dall’archeologia, all’architettura fino alla pittura. La mia vena creativa, però, è emersa soltanto in età adulta e quasi per caso.

Dopo anni di lavoro nel campo del turismo, ho infatti deciso di dedicatami alla mia grande passione, le scarpe. Il rapporto diretto con le clienti, l’emozione di “raccontare” le mie creazioni ed i sorrisi che illuminano il volto delle donne quando indossano le mie calzature mi hanno portata ad intraprendere questo percorso.

Quando e com’è nato il brand Le DuDù? Come mai la scelta di questo nome?

Il Brand Le DuDú è nato nel 2013 con la produzione di clip decorative per scarpe, da me realizzate interamente a mano. Nel 2017 la decisione di completare il marchio con la prima “capsule” di scarpe. Dudù è il mio soprannome dalla nascita. Ho scelto questo nome perché desideravo che mi “appartenesse”, volevo che fosse parte della mia persona e che rappresentasse tutto quello che trasferisco di mio all’interno delle mie creazioni.

Ma come mai proprio le scarpe?

Quella delle scarpe è una passione che ho sin da bambina. Giravo per casa indossando i tacchi di mia madre, anche lei grande amante delle calzature, sognando da grande di potergliele “rubare”…peccato però che non abbiamo mai portato lo stesso numero! Il mio sentimento profondo per le scarpe si manifesta nella cura di esse, che cerco anche di trasmettere alle clienti. È infatti mia abitudine riporre ogni paio nella scarpiera, dopo averle pulite e corredate di apposita forma…direi che questo è proprio amore!

Quali sono le cifre stilistiche delle tue collezioni?

Le DuDú sono caratterizzate dalla centralità del colore, dalla qualità dei materiali e da abbinamenti spesso audaci. La loro “allure” consiste nel fatto di non essere legate al momento, ma di interpretare un’eleganza femminile senza tempo.

Cosa proponi per la stagione FW2020?

Per questa stagione propongo la femminilità in veste “comoda”, dall’ufficio all’aperitivo con le amiche, colori caldi, una linea “Smart”, il velluto e tanti mix esuberanti di colore.

Che importanza assumono artigianalità Made in Italy e qualità dei materiali nell’ambito della tua produzione?

Sono alla base di tutte le mie scelte. Il territorio italiano, la maestria degli artigiani e la ricerca di materiali di pregio rigorosamente Made in Italy sono le caratteristiche essenziali del mio prodotto.

A quale figura femminile ti rivolgi?

Mi rivolgo a tutte le donne. Quando penso ad un modello non mi ispiro alla moda del momento, ma desidero che quel paio di scarpe sia versatile, che possa essere indossato in più occasioni, ma soprattutto che duri nel tempo. Le mie calzature hanno uno stile che amo definire “urban romantic”, che permette a chi le indossa di trasmettere femminilità e romanticismo, in chiave metropolitano-contemporanea.

Chi è Enrica nella vita privata? Interessi e passioni nel tempo libero?

Sono una donna che ama le cose semplici, stare in famiglia, camminare in montagna e leggere la letteratura inglese.

Cosa sogni per il futuro di Le DuDù?

Mi auguro di “incontrare” sempre più donne che indossino le mie scarpe.