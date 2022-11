La Carrie. Il secchiello di tendenza per le “regine” contemporanee

La storia della Bigfoot Srl inizia nel 1995 a Castel Bolognese, in provincia di Ravenna, grazie allo spirito imprenditoriale e visionario di Nazzareno Amatori.

Dal connubio tra creatività e qualità, l’azienda dà avvio alla propria storia di produzione, confezionando scarpe e accessori per le griffe più rinomate del panorama della moda italiana, fino a quando la nuova generazione della famiglia realizza il sogno di dare vita a un proprio marchio che rappresenti le nuove consumatrici, incarnandone i valori.

Paola, oggi amministratrice dell'azienda, e il fratello Francesco, designer dal gusto eclettico, creano La Carrie, per raccontare la forza, l'indipendenza, la bellezza e quel pizzico di sregolatezza delle donne di oggi.

Tradizione, creatività e linee trendy, queste le cifre stilistiche delle collezioni del brand. Eleganza indiscussa e attitude rock, sin dalla sua nascita La Carrie ha puntato sull'originalità del formato, scegliendo il secchiello come modello di riferimento con il quale identificarsi anche nell’immaginario comune.

Oggi, dopo anni dalla prima collezione, il secchiello rimane sempre il prodotto best seller e viene rivisitato con applicazioni gioiello e dettagli di tendenza, quali catene, borchie, paillettes, reti metalliche, strass e frange.

Le nuove proposte sono studiate per valorizzare la vita quotidiana di tutte le donne, le Queen dei nostri giorni, e passano attraverso la qualità delle lavorazioni, l’attenzione per i materiali, la ricerca costante di design innovativi, il restyling delle forme iconiche.

Un gusto moderno e graffiante, che rimanda alla giornalista più sexy di Manhattan, Carrie – per l’appunto – Bradshow, colei che ci ha insegnato che la classe risiede nei dettagli, in particolare negli accessori, e che la moda è importante perché è uno strumento per esprimere noi stesse, il nostro carattere e la nostra identità, osando con determinazione e audacia.



Paola, quando e com’è nato il brand La Carrie? Possiamo parlare di una storia di famiglia?

Il brand è nato nel 2014 con l’obiettivo di creare qualcosa di diverso: una collezione monoprodotto di soli secchielli, molto particolari e riconoscibili, realizzati attraverso un mix fra tessuti, materiali e inserti preziosi, affinché ogni pezzo fosse unico e originale. Si può senz’altro parlare di una storia di famiglia in quanto la nostra è ancora un’azienda a conduzione familiare: siamo io, mio padre e mio fratello a portare avanti questo e altri progetti.

Come mai la scelta di questo nome?

Ho scelto questo nome pensando a Carrie Bradshaw di Sex and the city. La nostra infatti è una borsa di carattere, proprio come lei, che non passa mai inosservata in mezzo alla gente. Un accessorio unico, al centro dell’attenzione, proprio come la protagonista della serie fashion per eccellenza.

Cosa rappresenta per voi questo accessorio?

La borsa è, a mio avviso, insieme alla scarpa, la parte caratterizzante di un look. Indossando anche un semplice jeans e una maglietta, gli accessori giusti poi faranno la differenza. Ogni volta che creiamo le nostre collezioni cerchiamo di realizzare proprio delle borse che, da sole, definiscano la personalità di un outfit.

Cosa proponete per questo autunno-inverno? Quali sono i modelli di punta?

Il nostro modello di punta rimane sempre il secchiello. Quest’anno, tuttavia, vi si affiancano la Hobo bag, la baguette e la classica bowling bag.

Com’è la donna La Carrie?

È una donna sicura di sé che vuole distinguersi dalle altre. Come dice il nostro hashtag: “#BeTheQueen”, indossa una La Carrie e diventa una regina. È sicuramente un’affermazione molto pretenziosa, ma le nostre borse gioiello sono uniche e ci piace pensare che una donna che ne indossi una si senta ancora più speciale, proprio come una regina!

Progetti e sogni per il futuro del brand?

La Carrie è partita da una collezione di soli secchielli ma, nel corso degli anni, ha ampliato la linea aumentando l’offerta dei modelli, di pari passo con i volumi della produzione. Siamo infatti arrivati a servire 650 clienti in tutta Italia e siamo ben distribuiti anche in Portogallo, Spagna e Grecia. Siamo molto soddisfatti della crescita che è stata fatta. Il sogno è di continuare ad espanderci, raggiungendo anche quei mercati nei quali non siamo ancora presenti. Il sogno più grande sarebbe quello di arrivare a distribuire La Carrie in America, proprio lì dove, nella nostra mente, tutto ha avuto inizio…