Kyme. Occhiali vintage rivisitati in chiave contemporary

Il brand si rivolge ad un pubblico trasversale, sia femminile che maschile, che desideri indossare un occhiale di assoluta qualità, senza trascurare i dettami della moda e delle tendenze più attuali. Punto di partenza, le forme vintage, rielaborate con cura ed attualizzate in chiave trendy.



Ripercorrendo l’affascinante storia degli occhiali nel corso del tempo, riusciamo a cogliere abitudini e vezzi della nostra società. L’arte, il design, la moda e il cinema sono importanti testimoni del cambiamento dei tempi, che spesso si è potuto riflettere in un semplice accessorio. Gli occhiali hanno connotato l’iconografia dei personaggi di molte pellicole Hollywoodiane, sino ad affermarsi nell’immaginario collettivo come elemento imprescindibile e caratterizzante.

Si pensi, ad esempio, agli Oliver Goldsmith, modello Manhattan, indossati con inimitabile fascino da Audrey Hepburn in “Colazione da Tiffany”, ai leggendari Ray-Ban Wayfarer da cui i Blues Brothers non si separano mai, nemmeno di notte, ai celebri occhiali da sole a forma di cuore con cui il regista Stanley Kubrik ritrae la sua Lolita nella stessa locandina del film, agli storici Ray-Ban Aviator, che accompagnano Tom Cruise mentre vola su un cacciabombardiere in “Top Gun” ed ancora ai Linda Farrow 6031, dietro cui si cela lo sguardo minaccioso di Al Pacino in “Scarface”.



Kyme si distingue sul mercato proprio per la volontà di riproporre i grandi classici, elaborati e adattati al gusto dei nostri giorni, senza però trascurare l’impronta originaria dei modelli d’epoca che hanno segnato la storia. Occhiali cool e mai banali perché l’eyewear è un accessorio che non deve mai passare inosservato.



Chi è Antonello Calderoni? Quali sono le tue origini e qual è stato il tuo percorso di formazione?

Sono un uomo d'affari, dinamico e determinato. Da un lato ottico esperto, dall’altro imprenditore, designer e padre. Faccio della risolutezza una leva strategica per ottenere un prodotto ispirato, risultato di una costante ricerca. Sono nato in Puglia, a Castellana Grotte. Da sempre ho una vocazione naturale per la moda e il design. In età adolescenziale sono entrato in contatto con il mondo dell’occhialeria grazie ad un’amica, quasi per gioco. Ben presto, però, ho deciso di tramutare questa passione in una professione e, spinto dalla voglia di emergere e di distinguermi, ho deciso di intraprendere un percorso di formazione nel campo dell’ottica in uno dei migliori istituti europei: l’IRSOO, a Vinci, vicino a Firenze, uno dei più prestigiosi e antichi centri di formazione del nostro territorio.



Come mai gli occhiali? Cosa rappresenta per te questo accessorio?

Sono sempre stato affascinato dal mondo della moda e del design. L’occhiale è stata la scelta più facile, dal momento che esso rappresenta la coniugazione ideale tra i due àmbiti. Tecnica e comfort, due parole divenute fondamentali per me: grazie al mio percorso di studi all’IRSOO e alla mia esperienza decennale come ottico, ho capito che non esiste design senza questi due elementi essenziali, che rendono perfetta l’indossabilità per il cliente finale.



Da ottico a designer. Quando e com’è nato il brand Kyme? Come mai la scelta di questo nome?

Kyme nasce nel 2013, come un esperimento iniziato per gioco. Ho intrapreso quest’avventura per dare un’immagine diversa ai miei negozi. Ho disegnato il mio primo modello in acetato per creare qualcosa di mio e per dare un tocco personale alla selezione di prodotti del mio store. Amo il design vintage ed ho sempre pensato che coniugare forme iconiche a dettagli moderni e di tendenza fosse la scelta vincente. È proprio questo il mantra che cerco di portare avanti con il mio brand. Il nome Kyme, che deriva dal greco “Kyma” (onda), metafora di energia e di movimento continuo, identifica la mission stessa: portare un’ondata di freschezza creativa nel mondo dell’occhialeria, svecchiare un settore ormai troppo legato ai dogmi dei soliti marchi.