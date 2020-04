Kamawatch è il primo orologio al mondo che, grazie al trattamento brevettato Thermic Technology , cambia colore in base alla temperatura . Questo rivoluzionario accessorio camaleontico oggi si adegua anche alle mutate condizioni del nostro Paese. Il designer e fondatore del brand, Raffaele Petruzzelli , si unisce infatti alle altre aziende del settore moda e fornisce il proprio contributo per sostenere l’emergenza Covid-19.

Kamawatch. L’orologio camaleontico che si adegua all’emergenza sanitaria e sostiene il nostro Paese Ufficio stampa 1 di 7 Ufficio stampa 2 di 7 Ufficio stampa 3 di 7 Ufficio stampa 4 di 7 Ufficio stampa 5 di 7 Ufficio stampa 6 di 7 Ufficio stampa 7 di 7 leggi dopo slideshow ingrandisci

Acquistando un Kamawatch sul sito ufficiale, ciascun cliente riceverà in omaggio una mascherina in tessuto lavabile e riutilizzabile, frutto della riconversione industriale di una fabbrica di abbigliamento del nostro territorio. Il Made in Italy, con la sua straordinaria eccellenza, sostiene il nostro Paese anche e soprattutto nei momenti di difficoltà.

Raffaele, come avete pensato di dare il vostro contributo alla situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo in questo periodo?

La maggior parte delle aziende italiane sta contribuendo, ciascuna a proprio modo e in base alle proprie risorse, a fronteggiare questa grave emergenza. Anche noi stiamo dando il nostro piccolo aiuto: ci siamo infatti rivolti ad una fabbrica di Andria, qui in Puglia, che ha riconvertito la propria produzione nella realizzazione di mascherine, le abbiamo acquistate e abbiamo deciso di darne una in omaggio a chiunque effettui l’ordine di un kamawatch sul nostro sito.

Quali sono le caratteristiche della vostra mascherina?

Poiché l’azienda che le produce è una fabbrica di abbigliamento che, come dicevo, ha riconvertito la propria attività industriale, le nostre mascherine sono realizzate in tessuto lavabile…ma non cambiano colore!

In questo particolare momento storico, che importanza assume l’e-commerce nella distribuzione di un prodotto come il vostro?

In questo momento di crisi, tutti i brand stanno subendo grosse perdite. Di conseguenza, tutte le aziende si stanno organizzando sempre di più per i prossimi sei-dodici mesi per incrementare le vendite on-line. Anche noi stiamo migliorando la nostra logistica per gestire al meglio e nel modo più rapido il nostro e-commerce.

Il settore moda sta cercando di dare il proprio appoggio solidale alla grave crisi in corso e, in alcuni casi, di trasmettere un messaggio di positività e continuità. Voi, in particolare, state lanciando sul mercato una nuova linea di prodotto. Quali sono le caratteristiche dei nuovi Kamawatch?

Vista la situazione di mercato contingente, abbiamo deciso di posticipare il lancio del nuovo kama a settembre, ma comunque di non sospenderlo. Il nostro obiettivo, come con tutti i kamawatch, è quello di sorprendere i nostri clienti con un orologio in grado di mutare il proprio aspetto. In particolare, il nuovo “Royal Custom” ha la peculiarità di trasformarsi da orologio elegante in orologio sportivo, cambiando semplicemente la ghiera e il cinturino. Per questa sua caratteristica, è veramente un accessorio unico nel suo genere.

Cosa sogni per il futuro? E per quello del brand?

Per il mio futuro, come tutti, sogno di poterci riabbracciare al più presto e di buttare alle spalle questo momento così difficile. Riguardo al mio brand, spero che continui a crescere come è successo in questi ultimi anni e di poter allargare sempre di più la distribuzione all'estero. Oggi siamo presenti in diversi Paesi, come il Giappone, gli Emirati Arabi, la Malesia, l’Inghilterra, la Grecia e, con il nostro e-commerce, anche direttamente negli Stati Uniti, dove il mio socio, Raffaele Capoferro, gestisce le attività dalla nostra sede di Miami.