Lifestyle
Come farle e a chi stanno bene

Jenna Ortega e le sopracciglia decolorate: perché sarà il beauty trend dell’autunno

Dalle passerelle alle star di Hollywood, le arcate quasi invisibili diventano il dettaglio più discusso. Un look audace che si prepara a dominare la prossima stagione, tra richiami anni Duemila e nuove interpretazioni fashion

02 Set 2025 - 07:00
© Getty

© Getty

Jenna Ortega cambia e detta tendenza. Nelle sue ultime apparizioni, l'attrice ha sorpreso con un dettaglio beauty che non passa inosservato: sopracciglia sottili e decolorate, quasi impercettibili. Una scelta che richiama il minimalismo dei primi anni Duemila, ma che oggi si impone come una dichiarazione di stile, destinata a diventare uno dei trend beauty più forti dell’autunno.

Dalle passerelle alle star: il ritorno delle sopracciglia invisibili

 Light, leggerissime, invisibili. Nelle ultime stagioni, diverse maison di moda hanno riportato in auge il look delle sopracciglia alleggerite o completamente decolorate. Dalla fashion week di Parigi a quella di Milano, dalle copertine ai red carpet, le modelle hanno sfoggiato arcate quasi invisibili. L'obiettivo? Trasformare il viso in una tela pulita su cui far risaltare make up e lineamenti. Jenna Ortega, con la sua scelta, si inserisce perfettamente in questa tendenza. E la rilancia per la stagione in arrivo.

Perché l’autunno è la stagione giusta per osare

 L’autunno porta con sé tonalità calde nel make up – dai rossi ai marroni intensi al mattone – che creano un contrasto sorprendente con le sopracciglia schiarite. Questo dettaglio beauty permette di ammorbidire i lineamenti e, allo stesso tempo, di sperimentare look più forti sugli occhi o sulle labbra. In altre parole, è il momento ideale per chi vuole rivoluzionare la propria immagine.

Un look non adatto a tutte: a chi sta bene

 Se da un lato le sopracciglia decolorate donano un effetto etereo e contemporaneo, dall’altro non sono facili da portare. Valorizzano soprattutto chi ha tratti marcati o capelli molto scuri, creando un contrasto sofisticato. Chi ha lineamenti delicati rischia invece di rendere lo sguardo meno intenso.

Dal make up artist al fai da te: come provarlo

 La decolorazione delle sopracciglia va sempre affidata a professionisti per evitare danni e risultati poco naturali. In alternativa, chi vuole solo sperimentare può optare per mascara colorati o prodotti specifici che schiariscono temporaneamente le sopracciglia. Chi non se la sente di osare eliminando del tutto il colore, infatti, può optare per il cosiddetto brow lightening parziale.

Si tratta di una tecnica che schiarisce le sopracciglia ma solo di alcuni toni rispetto alla base naturale, senza renderle invisibili. Il risultato è uno sguardo più etereo e luminoso, ma in versione più naturale e meno estrema rispetto alla decolorazione completa. Questa soluzione, spesso realizzata con prodotti schiarenti delicati o mascara temporanei, è perfetta per chi vuole sperimentare il trend senza cambiare completamente l'immagine.

Sullo stesso tema