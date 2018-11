Pubbliredazionale Calzedonia sbarca a Shanghai con Chiara Ferragni come guest star Lʼazienda festeggia il suo ingresso e sviluppo nel mercato asiatico con #LegsMoodOn e con la più famosa imprenditrice digitale italiana come ambassador

Il Gruppo Calzedonia influenza e domina da oltre trent'anni le tendenze del legswear e del beachwear per donna, uomo e bambino, con una produzione di stile di grande qualità e prezzi accessibili. Conoscendo l’importanza della comunicazione, il Gruppo Calzedonia si è avvalso del prezioso lavoro del team composto dai migliori fotografi e filmmakers al servizio di alcuni dei volti più conosciuti di oggi: Julia Roberts, Gisele Bundchen, Adriana Lima e per il 2018 collaborazioni come quella con Chiara Ferragni, digital ambassador Calzedonia, riconosciuta come #1 Top Influencer nel settore fashion sulla lista di Forbes.

Presente in 49 paesi con più di 2.100 stores il Gruppo Calzedonia ha inaugurato il primo Calzedonia Store a Shanghai nel 2017.

Ora, alla fine del 2018, il mercato della Cina continentale conta otto store, tra cui Shanghai, Chengdu e Hangzhou con una strategia di crescita futura che prevede l’apertura di altri sei negozi Calzedonia entro l’anno e altri nelle città di Beijing e Shenzhen nel 2019.

Il trend del mercato cinese conterà non solo nello sviluppo degli store fisici ma anche attraverso il sito ufficiale del brand e sulle piattaforme dedicate come Tmall, dando la possibilità al Gruppo di raggiungere in maniera ampia ed efficace la sua clientela.

Negli anni, Calzedonia ha confermato i valori del brand in un settore complesso e costantemente in evoluzione, riuscendo a soddisfare le esigenze del pubblico e offrendo uno stile originale in cui l’accessorio è sempre il protagonista indiscusso.