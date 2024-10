Skincare anti rughe: come eseguirla correttamente e in pochi step

Rafforzare i meccanismi di giovinezza della pelle. Con questo obiettivo, dopo 12 anni di studi agronomici e fitochimici, Yves Rocher ha scoperto le straordinarie proprietà dell’erba cristallina per ridurre le rughe. Grazie ai suoi eccezionali poteri, questo principio attivo si è rivelato l’ingrediente chiave di una nuova linea composta da sei prodotti: Lift Pro-Collagène. Originaria delle zone desertiche dell’Africa meridionale, nota anche come pianta della vita, l’erba cristallina è in grado di adattarsi a condizioni estreme e arriva fino a 128 cromosomi. Ha, quindi, un insieme straordinariamente completo ed eccezionale di vantaggi genetici del regno vegetale. Uno dei suoi segreti è la capacità di formare milioni di microvescicole piene di molecole attive che la ricoprono e costituiscono un vero e proprio serbatoio di giovinezza. Agisce nel cuore delle cellule per stimolare i meccanismi anti-rughe della pelle, attiva la produzione naturale di acido ialuronico (+93%) e di collagene (+55%), in base a test in vitro. Un effetto “plump” assicurato, dato dalla pianta stessa, che va quindi a stimolare il metabolismo energetico cellulare per limitare gli effetti dell’invecchiamento cutaneo, a riattivare lo strato lipidico e a rafforzare la pelle.



Dercocosmesi botanica: il connubio tra scienza e natura - Studiata e sviluppata in Francia, questa nuova linea skincare è prodotta esclusivamente negli stabilimenti del brand in Bretagna, dove da 65 anni ingegneri e formulatori sono impegnati nello sviluppo di un know-how relativo alla formulazione di ingredienti botanici e naturali. Anche l’erba cristallina viene, infatti, coltivata sui terreni nella sede di La Gacilly, secondo le tecniche dell’agricoltura biologica e dell’agroecologia. Con tre brevetti registrati e 12 anni di ricerca nel campo della scienza delle piante e della criotecnologia botanica, gli scienziati di Yves Rocher hanno sviluppato un metodo esclusivo per un processo di estrazione unico, capace di liberare e concentrare tutto il potere di questa pianta. Prevede la crioestrazione botanica, tecnica innovativa di estrazione senza solventi, a freddo, a -70°, effettuata direttamente dalla pianta fresca. Permette di estrarre il doppio delle molecole attive, preservandone l’integrità. La macinazione criogenica preserva, poi, i costituenti della pianta stessa e ne impedisce la degradazione. L’estratto ottenuto è concentrato in oligosaccaridi e polisaccaridi freschi al 100%, integri al 100% e privi di conservanti.