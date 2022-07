Giornata internazionale del rossetto: la storia e le curiosità

CHE INVENZIONE!

anche degli uomini

purché di alto rango

una piena riabilitazione

UN SIMBOLO DI EMANCIPAZIONE

una tonalità ufficiale di rosso

genderless

PERCHÉ FA BENE

a chi lo indossa

un trattamento di bellezza

una brillantezza estrema

- Vestire le labbra di rossetto è un rituale che risale ai tempi delle civiltà mesopotamiche, cinquemila anni fa. In base alle testimonianze storiche, rientrava nella beauty routine della regina sumera Pu-Abi, che viveva nella città di Ur (oggi Iraq). In Egitto, ai tempi dei faraoni, Cleopatra ne faceva sicuramente uso ma era appannaggio. Nell'Antica Grecia, invece, identificava le prostitute, per renderle riconoscibili in pubblico. Era un segno di appartenenza sociale anche nell'Antica Roma, dove pure gli uominierano soliti stenderlo sulle labbra. Il Medioevo ha invece bandito il belletto, reputandolo sacrilego. Le riaperture sono poi arrivate con il Rinascimento ma per averetocca aspettare i primi anni del Novecento.- Il rossetto si è imposto come simbolo dell'emancipazione femminile in America e in Inghilterra, grazie alle suffragette, le attiviste che hanno animato i movimenti e le proteste per ottenere il suffragio universale. Una curiosità, legata alle donne nell'esercito americano: è stata Elizabeth Arden a creareabbinata alle loro uniformi, il "Montezuma Red". Adottato dagli anni Settanta anche dalle rockstar e dalle icone della musica punk (basti pensare a David Bowie, Lou Reed, Mick Jagger e Alice Cooper), è diventato ancora una volta "", per esprimere anticonformismo e ribellione sociale.- Il rossetto fa bene innanzitutto: risolleva lo spirito, è un toccasana per l'umore, rende più sicure di sé. Oltre ad essereda riservare alle labbra. Le formulazioni delle ultime novità arrivate sul mercato idratano, presentano una palette che vanta decine di tonalità, assicuranoe sono a base di ingredienti di origine naturale. Per vestire ogni sorriso, giorno dopo giorno.