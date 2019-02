Ora il make up è dedicato a lui: cosa usare, come e perché

Più che una questione di genere, una questione di stile . In linea con la svolta no-sex che sta prendendo piede sulle passerelle, anche il mondo del beauty si sta muovendo in questa direzione. Al punto che l’ultima frontiera è, infatti, quella del trucco dedicato all’uomo . Pratica nota sin dall’antichità (gli Egizi ne erano maestri indiscussi), via via scomparsa nel corso del tempo, sta ora vivendo una fase di riscoperta, grazie anche al lancio di una linea dedicata specificamente a lui. Vediamo, allora, come orientarsi nella scelta e nell’utilizzo dei prodotti giusti.

ALL’ATTACCO! - Si parte dalla base, il fondotinta. Quello fluido è più facile da stendere, anche solo con le dita. Meglio prediligere texture poco oleose e non troppo pigmentate, per dare un effetto più naturale. Copre le imperfezioni e uniforma l’incarnato. Può essere usato in abbinamento al correttore, più specifico per minimizzare occhiaie, piccole cicatrici e brufoli. Il consiglio, ça va sans dire, è quello di non esagerare nelle quantità, l’effetto deve essere di assoluta naturalezza.



GLI ALTRI ALLEATI - Altri validi alleati di bellezza maschile (come suggerisce Chanel, che ha lanciato sul mercato ‘Boy’, una serie di prodotti per il make up rivolta esclusivamente all’uomo), possono essere anche la matita per pettinare, definire e uniformare le sopracciglia e il balsamo idratante per le labbra. I più intrepidi, possono cimentarsi anche con il kajal, la matita nera per l’interno dell’occhio, per uno sguardo un po’ alla Johnny Depp, per intenderci. Lo rende più ipnotico e intenso.