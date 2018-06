Fragranze, quando il testimonial profuma di successo

Johnny Depp per il nuovo Sauvage di Dior. Ufficio stampa 1 di 12 Sauvage Eau De Parfum, Dior | La freschezza potente di Sauvage rivela nuove sfaccettature sensuali e misteriose, riconfermando con forza la firma di una composizione virtuosa. Il bergamotto di Calabria, pungente e succoso, propone nuove note speziate che conferiscono rotondità e sensualità. Il sillage legnoso e ambrato dell’Ambroxan® si lascia avvolgere dall’assoluta di Vaniglia di Papua dagli accenti fumé che conferiscono alla fragranza un carattere virile. Ufficio stampa 2 di 12 A celebrare l'estate Mondiale è Boss Parfums che svela la sua nuova campagna Soccer 2018, in cui si celebra il percorso individuale verso il successo compiuto dai giocatori di fama mondiale Julian Draxler, Philippe Coutinho, Harry Kane e Alvaro Morata. I quattro campioni (un’ala, un centrocampista offensivo, un attaccante e una punta), personaggi del momento anche in virtù del Campionato Mondiale di calcio in Russia, sono stati scelti dal brand come ambassador d’eccezione del nuovo profumo maschile Boss Bottled United che incarnano l’essenza dell’Uomo di Oggi #MANOFTODAY. Ufficio stampa 3 di 12 BOSS BOTTLED UNITED, HUGO BOSS. Le note di testa di Buchu sudafricano si uniscono all’arancia rossa conferendole una punta agrumata. Le note di cuore di menta verde, menta piperita e polvere d’iris la rendono intensa e briosa; vetiver, patchouli e cashmeran donano eleganza calda e legnosa. La fragranza, racchiusa in un flacone dalle sfumature argentee, ricorda fisicamente le coppe meritatamente conquistate da questi calciatori quando giocano al meglio. Ufficio stampa 4 di 12 Adam Levine per Y by Yves Saint Laurent. Ufficio stampa 5 di 12 Y, Yves Saint Laurent | Y eau de toilette rappresenta la doppia anima di questi uomini: chiara e brillante sulle note di testa, forte e sensuale sulle note di cuore e di fondo. Un white & dark fougere virile, Y è l'essenza della libertà nel sognare, nell'osare e del vivere per realizzarsi. Everything starts with a why. #ThatsY Ufficio stampa 6 di 12 Gaspard Ulliel per Bleu de Chanel. Ufficio stampa 7 di 12 Bleu de Chanel, Chanel | Creato dal naso profumiere Olivier Polge in collaborazione con il Laboratoire Parfums Chanel, non ci sono vie di mezzo per descrivere il nuovo Bleu de Chanel Parfum: pensato per l’uomo che non vuole assomigliare a nessun altro se non a sé stesso, attinge dal legno di cedro, fil rouge della linea, e lo esalta con qualcosa di nuovo giocando con il legno di sandalo, sfidando i pregiudizi e gli archetipi della profumeria maschile. Ed è subito must-have. Ufficio stampa 8 di 12 David Gandy per Dolce&Gabbana Light Blue Italian Zest. Ufficio stampa 9 di 12 Light Blue Italian Zest, Dolce&Gabbana | Il tocco frizzante dei migliori agrumi italiani, limone in un tripudio crescente di freschezza per concludere con un’esplosione di bergamotto intenso con tocchi speziati di pepe, muschio e quercia. Ufficio stampa 10 di 12 Mickaël Lafon per Missoni Parfum pour Homme. Ufficio stampa 11 di 12 Missoni Parfum pour Homme | Un profumo legnoso, luminoso e fresco. Foglie e polpa di limone si uniscono allo zenzero e al pompelmo rosa. Il cuore sprigiona le tonalità intramontabili dello spigo di lavanda, mixate al gelsomino e alla pomarose. Il fondo ha tocchi sensuali di legno di quercia, betulla patchouli e muschi. Ufficio stampa 12 di 12 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Stile di vita, personalità. Oltre a volti e corpi che difficilmente lasciano indifferenti. Sono i testimonial delle fragranze maschili, un legame ormai affermato ma non lunghissimo nella storia del beauty. Se infatti le “testimonianze” indimenticabili al femminile iniziano negli Anni 60 (a partire dall’indimenticabile Marilyn Monroe per Chanel N. 5) con l'universo maschile bisogna aspettare un po'. Prima del 1990, erano rare le campagne in cui un volto particolarmente noto si legasse a una fragranza, i modelli comparivano solo come mezzi busti, esseri “sfumati” catturati solo per un dettaglio (chi non ricorda lo spot di EgoistediChaneldel 1990, prima una comparsa solo di una mano, poi una una presenza di spalle, in lite con la sua ombra). Arriva il 2000: i “big” della bellezza iniziano a legare i propri profumi best seller e le novità in uscita a volti e corpi sempre più d’impatto, simboli dei mix olfattivi ma anche dello spirito delle stesse Maison. Attori, modelli, sportivi. Il crescendo è stato rapido.



Tra gli ultimi ingaggi Gaspard Ulliel Gaspard Ulliel per Chanel: basta la barba lunga di un paio di giorniper dare al suo viso un aspetto più duro, affascinante, meno Yves Saint Laurent, più da combattente: oggi Gaspard Ullielè cresciuto e con lui il suo personaggio di ambassador d’eccezione della celebre fragranza Bleu de Chanel, che debutta in versione Parfum. Dal set cinematografico al campo da calcio: a celebrare l'estate Mondiale è Boss Parfumsche svela la sua nuova campagna Soccer 2018, in cui si celebra il percorso individuale verso il successo compiuto dai giocatori di fama mondiale Julian Draxler, Philippe Coutinho, Harry Kane e Alvaro Morata. I quattro campioni (un’ala, un centrocampista offensivo, un attaccante e una punta), personaggi del momento anche in virtù del Campionato Mondiale di calcio in Russia, sono stati scelti dal brand come ambassador d’eccezione del nuovo profumo maschile Boss Bottled United che incarnano l’essenza dell’Uomo di Oggi #MANOFTODAY.

Dallo sport alla musica: il sex symbol Adam Levine. Ex frontman dei Maroon 5, coach della trasmissione the Voice, attore in American Horror Story, e neo papà di due bambine avuta dall’angelo di Victoria’s Secret Behati Prinsloo, è il nuovo uomo immagine della fragranza Y by Yves Saint Laurent. Pluri tatuato, eclettico, trasformista e un pizzico narciso, rappresenta il perfetto dedicatario della nuova versione della storica fragranza femminile Y del 1964. Un jus moderno, forte e carsmatico dedicato ai giovani uomini di oggi. Johnny Depp per Dior. Nel 2015, per la prima volta in tutta la sua carriera, Johnny Deppsi mette nei panni di testimonial beauty. A sceglierlo è Dior che scrive un nuovo capitolo con Sauvage, una Eau de Toilette sensuale e selvaggia creata da François Demachy. Quest'anno il Parfumeur Créateur di Dior torna a sorprenderci con la variante Eau de Parfum, ancora più magnetica e primitiva. Se fosse un colore sarebbe un blu intenso; se fosse un animale, sarebbe il lupo, affascinante ma solitario. Proprio come Johnny Depp, riconfermato dalla Maison per la campagna del nuovo Sauvage Eau de Parfum.

Tratti del volto delicati ed eleganti per il ballerino dell’Opéra di Parigi che danza dall’età di sette anni. Nato nel sud della Francia, ha iniziato la sua carriera influenzato dalla mamma e dalla sorella che a loro volta danzavano per passione. Mickaël Lafonè l’interprete eccellente della fragranza Missoni Parfum pour Homme. E po c'è David Gandy, modello e sex symbol inglese, che raggiunse ben undici milioni di contatti online quando uscì la prima campagna di comunicazione Dolce&Gabbana Light Blue firmata dal fotografo Mario Testino. Oggi David si riconferma teestimonial della fragranza versione italiana.