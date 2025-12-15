Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Lifestyle
Beauty
1 di 22
© IPA | Semi-raccolto sofisticato e dal tocco vintage per Gigi Hadid al Met Gala 2025
© IPA | Semi-raccolto sofisticato e dal tocco vintage per Gigi Hadid al Met Gala 2025
© IPA | Semi-raccolto sofisticato e dal tocco vintage per Gigi Hadid al Met Gala 2025

© IPA | Semi-raccolto sofisticato e dal tocco vintage per Gigi Hadid al Met Gala 2025

© IPA | Semi-raccolto sofisticato e dal tocco vintage per Gigi Hadid al Met Gala 2025

PER SERATE SPECIALI

Natale e party look di Capodanno: le acconciature facili da copiare alle star

Dal classico caschetto alle onde, dagli chignon composti ai semi-raccolti: le ispirazioni dai red carpet del 2025

15 Dic 2025 - 20:02
22 foto
natale
capodanno
look
star