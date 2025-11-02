LACMA Art + Film Gala 2025, Kaia Gerber e Iris Law sul red carpet

© IPA | LACMA Art + Film Gala 2025: il beauty look di Kaia Gerber, sul red carpet con sua mamma Cindy Crawford
© IPA | LACMA Art + Film Gala 2025: il beauty look di Kaia Gerber, sul red carpet con sua mamma Cindy Crawford
© IPA | LACMA Art + Film Gala 2025: il beauty look di Kaia Gerber, sul red carpet con sua mamma Cindy Crawford
© IPA | LACMA Art + Film Gala 2025: il beauty look di Kaia Gerber, sul red carpet con sua mamma Cindy Crawford
“Sfida” tra nepo baby: la figlia di Cindy Crawford “copia” la mamma, la secondogenita di Jude Law sfoggia l'eyebrow slit, il taglio alle sopracciglia