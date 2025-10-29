Logo Tgcom24
© IPA | Mood “tired girl”: tra le addicted anche Lily-Rose Depp 
UN TREND DA COPIARE

Da Jenna Ortega a Lily-Rose Depp: il make up da "tired girl"

Ombre sotto gli occhi e imperfezioni per un effetto stanchezza creato ad arte. Dai backstage della moda, alla ribalta su passerelle e red carpet

29 Ott 2025 - 21:36
21 foto
jenna ortega
lily-rose depp
make up