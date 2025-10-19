Logo Tgcom24
© IPA | BOB, il caschetto corto con le punte all'insù: Emma Stone alla premiere di "Bugonia" a Londra
DAI CORTI AI LUNGHISSIMI

Da Emma Stone a Demi Moore, i tagli di capelli da copiare alle star

Dai red carpet delle premiere cinematografiche e dell'ultimo Academy Museum Gala, una miriade di spunti a tema haircut per questo autunno

19 Ott 2025 - 20:02
17 foto
emma stone
demi moore
tagli di capelli