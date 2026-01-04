Logo Tgcom24
1 di 18
© Catwalk Pictures | "Messy hair", le ispirazioni dalle sfilate: Blumarine
UN TREND DI RITORNO

"Messy hair", le ispirazioni dalle sfilate per un look spettinato

Disordinati sì, ma in modo chic. La tendenza ha (di nuovo) fatto capolino dalle passerelle e nei backstage 

04 Gen 2026 - 20:00
18 foto
hair
capelli
look