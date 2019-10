Si stacca dell'Antartide un iceberg grande come Zanzibar

Si è staccato dall’Antartide un iceberg di 1600 km quadrati: è grande come l’isola di Zanzibar. Era dall’inizio degli anni ‘60 che dall’Amery, una delle più grandi piattaforme ghiacciate, non si staccava una porzione così ampia. Il fenomeno non è stato provocato dai cambiamenti climatici e non influirà direttamente sul livello del mare perché, spiegano gli scienziati dello Scripps Institution of Oceanografy, l’iceberg D28 (come è stato rinominato) stava già galleggiando.