"Profondo bianco", il video delle star contro il riscaldamento globale negli oceani

Si intitola "Profondo bianco" il video contro il riscaldamento globale negli oceani, che ha per protagonisti Arisa, Luca Bizzarri, Claudia Gerini, Giobbe Covatta, Cristina Donadio e Marco Cappato. Insieme danno voce alle creature della barriera corallina dell'Acquario di Genova, per invitare le persone a sostenere l'Iniziativa dei Cittadini Europei StopGlobalWarming.eu .

Lo scopo del breve video, prodotto con il sostegno dell'Acquario di Genova, è di raccogliere un milione di firme contro il riscaldamento globale, obbligando l'Unione europea a discutere l'Iniziativa dei Cittadini Europei per spostare le tasse dal lavoro alle emissioni di CO2.



Protagonista del video è la testuggine Elica, interpretata da Luca Bizzarri, proveniente dal Golfo del Tigullio e affidata all'Acquario di Genova dal Ministero dell'Ambiente dopo essere stata recuperata in mare due volte per essere curata in seguito a incidenti causati dall'uomo. E' lei che racconta ai pesci nati in ambiente controllato, che animano la vasca dove si riproduce l'ecosistema delle barriere coralline, quello che sta accadendo negli Oceani a causa delle conseguenze del riscaldamento globale.



Il video è stato curato da Avy Candeli, direttore creativo di StopGlobalWarming.eu, insieme a Cecilia Falcone, giornalista, e Giovanni di Modica, videomaker. Sound design di Giorgio Savoia per Jinglebell.