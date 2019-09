Pavia, droni "detective" scovano discariche abusive e rifiuti tossici

Si chiama Savager il sistema di sorveglianza basato sull’utilizzo di droni detective , satelliti e aerei per individuare la presenza di discariche abusive nei campi della provincia di Pavia . Il progetto, ideato da Arpa con il contributo di Procura di Pavia e finanziato da Regione Lombardia , è stata messo in atto per contrastare il forte rischio ambientale nella zona, chiamata “la terra dei fuochi” lombarda .

La nascita di Savager - La necessità di un supporto tecnologico è sorta, in particolare, a seguito del maxi incendio scoppiato il 3 gennaio 2018 nel comune di Corteolona, dove tonnellate di rifiuti bruciarono in un capannone abbandonato, provocando l’intossicazione di decine di residenti. Dopo l’accaduto, la Procura di Pavia siglò con Arpa il Protocollo d’intesa per la prevenzione degli illeciti nel territorio pavese e fu messo a punto il Progetto Savager. Ora immagini dei territorio pavese sono costantemente catturate dall’alto dalle tecnologie di osservazione, per poi essere esaminate in tempo reale sui monitor della centrale operativa di Arpa. Nessun campo incolto, stabile in disuso o cascina abbandonata può scappare all’occhio hi-tech dei droni detective. Il progetto, tuttavia, non comprende solo l’osservazione delle zone interessate, ma anche l’analisi dei documenti relativi alle strutture rinvenute, le indagini e, qualora necessario, l’intervento sul campo da parte di altre forze di polizia coordinate con la Procura di Pavia.